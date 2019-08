Norma kündigt Kürzungen an

Hamburg. Der Autozulieferer Norma denkt nach zwei Prognosekorrekturen binnen weniger Monate über eine Verschärfung des sogenannten Sparkurses nach. Interimschef Michael Schneider kündigte gegenüber Reuters am Dienstag »weitere Optimierungsschritte« an. Diese könnten sowohl Standorte als auch mittelfristig die Struktur des Unternehmens betreffen. Er verwies darauf, dass der Konzern in der Vergangenheit bereits »Sparprogramme« aufgelegt habe. (Reuters/jW)