Keine Einigung bei »Riva Stahl«

Frankfurt. Die Verhandlungen zwischen dem deutschen Management des Stahlkonzerns Riva und der IG Metall am Montag in Frankfurt blieben ohne Ergebnis. Nach acht Wochen unbefristetem Streik verweigert die Geschäftsführung den Beschäftigen der zum Konzern gehörenden Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (H. E. S.) in Trier und Horath weiterhin die Tarifbindung. Wie die IG Metall gestern erklärte, sah das Angebot der Manager für 2019 außerdem keine Entgelterhöhung vor. Eine Angleichung an den jetztigen Stand des Entgeltrahmentarifvertrages solle es erst in fünf Jahren geben. »Die Kernforderung – eine Anerkennung der Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie Rheinland-Rheinhessen – erfüllen sie weiterhin nicht«, so Gewerkschafter Uwe Zabel laut Mitteilung. (jW)