Grünen-Landeschefin kündigt Rücktritt an

Magdeburg. Die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt, Britta-Heide Garben, wird zurücktreten. Dies teilte Parteisprecher Ruben Engel am Dienstag in Magdeburg mit. Er sprach von persönlichen Gründen0 für Garbens Rückzug. Sie selbst hatte vor knapp einer Woche eingeräumt, für einen Blog fremde Textpassagen ohne Angabe der korrekten Quellen verwendet zu haben. (dpa/jW)