Parteivorsitz: SPD plant 23 Regionalkonferenzen

Berlin. Die Kandidaten für den Parteivorsitz der SPD sollen sich auf 23 Regionalkonferenzen der Basis vorstellen. Begonnen wird am 4. September in Saarbrücken, die letzte findet am 12. Oktober in München statt, wie die Parteizeitung Vorwärts (Onlineausgabe) am Dienstag berichtete. »In den großen Landesverbänden gibt es bis zu drei, um in der Fläche sicherzustellen, dass sich möglichst viele Mitglieder ein eigenes persönliches Bild machen können«, sagte der kommissarische Kovorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Mittwochausgaben). Bisher hat sich ihm zufolge rund ein Fünftel der rund 426.000 Parteimitglieder für die Onlineabstimmung über den Parteivorsitz angemeldet. (dpa/jW)