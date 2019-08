»Gewerkschafter sind keine abgehobene Elite«

Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa Es geht auch anders: AfD-Vertreter um Björn Höcke werden von Gewerkschaftern bei einer Protestkundgebung vor dem Opel-Werk Eisenach abgedrängt (24.4.2018)

Vor kurzem sorgte ein Video des Vereins »Zentrum Automobil« für Aufsehen, in dem gegen die Kündigung von zwei Daimler-Mitarbeitern wegen rassistischer Nachrichten gewettert wird. Die Organisation bezeichnet sich als »alternative Arbeitnehmervertretung«. Um was handelt es sich dabei aus Ihrer Sicht?

Auch wenn sie anderes suggeriert: Es handelt sich dabei um keine Gewerkschaft. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, irgendwelche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber abzuschließen. Vielmehr handelt es sich um einen rechtsextremen Verein, hinter dem verschiedene Organisationen aus dem rechten ­Spektrum stehen.

In welchen Dimensionen bewegen wir uns da?

Im Einzugsbereich der IG Metall konnte »Zentrum Automobil« in ein paar wenigen Betrieben Mandate erringen. Das betrifft etwa Untertürkheim oder Rastatt in Baden-Württemberg, aber auch Betriebe in Sachsen.

Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang den aktuellen Fall im Daimler-Werk in Stuttgart-Untertürkheim (siehe jW vom Dienstag)? Die rassistischen Beleidigungen richteten sich gegen einen Vertrauensmann der IG Metall. Auch die beiden Mitarbeiter, die die Nachrichten verschickten und denen daraufhin gekündigt wurde, waren einst Mitglieder Ihrer Gewerkschaft.

Wenn man sieht, was da für Bilder via Whatsapp verschickt wurden, muss man von einer neuen Qualität sprechen. Geradezu unverschämt ist es, wenn »Zentrum Automobil« im nachhinein so tut, als seien die beiden Mitarbeiter die eigentlichen Opfer in diesem Fall.

Wie erklären Sie sich, dass es auch bei Ihren Mitgliedern AfD-Anhänger gibt? Ist die Partei so stark oder die IG Metall so schwach?

Die Situation erklärt sich durch unsere breite Aufstellung. Wie waren schon immer stark in den Betrieben vertreten, durch alle politischen Richtungen hindurch. Hier im schwäbischen Musterländle wurde schon früher gesagt: Die Leute gehen werktags vor das Tor zum Streiken und wählen am Sonntag die CDU, um ihr Häusle zu schützen. Für uns sind die aktuellen Entwicklungen Ansporn, Spaltungen innerhalb der Belegschaft zu verhindern.

Das klingt löblich. Aber wie soll das konkret aussehen?

Wir verfolgen zwei Ansätze. Zum einen schulen wir unsere Vertrauensleute und Funktionäre verstärkt in der Frage, wie man rechte Argumente in direkten Gesprächen entkräften kann. Zum anderen wollen wir uns um die Leute im Betrieb kümmern und zeigen, dass es bei Gewerkschaftsvertretern nicht um eine abgehobene Elite geht.

Von rechts wird interessanterweise genau hier Kritik geübt: Gewerkschaften wie die IG Metall seien zu unternehmerfreundlich und würden nicht die Interessen der Arbeiter vertreten (siehe jW vom 11.9.2018). Müssten Sie sich an der Stelle nicht selbstkritisch hinterfragen, ob es hier eine offene Flanke gibt und es an Kampfbereitschaft fehlt?

Wenn ich mir die Arbeitsbedingungen in der Automobil- oder Metallindustrie ansehe, sprechen die Tatsachen gegen diese Behauptung. Wir haben enorm viel für die Beschäftigten herausverhandelt, sei es beim Entgelt oder bei der Arbeitszeit. Beim letzten Tarifabschluss gab es Beifallsstürme von allen Seiten. Damals haben wir im Rahmen eines Tagesstreiks auch gezeigt, dass wir uns mit der Unternehmensführung anlegen.

Klar ist, dass wir am Ende kompromissfähig sind. Eine Gewerkschaft darf aus meiner Sicht nicht nur Konflikte hochziehen, sondern muss Lösungen für die Menschen erarbeiten. Das erwarten mindestens 90 Prozent der Mitglieder von uns.

Die These, rechte Parteien würden in erster Linie »ökonomisch Abgehängte« für sich gewinnen, wird regelmäßig in Studien widerlegt. Insofern schützen auch erfolgreiche Tarifabschlüsse nicht vor der politischen Entwicklung, über die wir hier reden. Haben nicht auch Gewerkschaften hier eine Verantwortung für die Gesellschaft?

Es ist unverkennbar, dass es die angesprochene Verunsicherung gibt. Das betrifft uns in der Automobilindustrie im besonderen, weil wir uns in Zeiten großer technologischer Umbrüche befinden. Die wenigsten Arbeitsplätze werden in zehn Jahren noch so aussehen wie heute. Daher müssen wir die Industrie gemeinsam umbauen und ökologisch ausrichten.