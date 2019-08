Chef britischer Bank HSBC schmeißt hin

Hongkong. Der Vorstandschef der britischen Großbank HSBC, John Flint, verlässt nach nur 18 Monaten das nach der Bilanzsumme größte europäische Geldhaus. Angesichts des »herausfordernden globalen Umfeldes« sei eine Veränderung an der Spitze der Bank nötig, erklärte Aufsichtsratschef Mark Tucker am Montag. Wie das Wall Street Journal am Montag berichtete, will sich HSBC von Tausenden Mitarbeitern trennen, bis zu zwei Prozent der Belegschaft könnten ihren Job verlieren. (Reuters/jW)