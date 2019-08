Neuseeland lockert Abtreibungsrecht

Wellington. Neuseeland will sein rigides Abtreibungsrecht lockern. Die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern legte am Montag einen Gesetzesentwurf vor, der Schwangerschaftsabbrüche bis zur 20. Woche erlaubt. »Abtreibung ist der einzige medizinische Eingriff, der in Neuseeland immer noch als Straftat gewertet wird«, erklärte Justizminister Andrew Little. Das Gesetz soll am Donnerstag ins Parlament eingebracht werden. (AFP/jW)