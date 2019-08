USA und Südkorea starten Militärmanöver

Seoul. Südkorea und die USA haben trotz einer Warnung aus Nordkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong Doo verkündete den Beginn der Übung am Montag im Parlament. Südkorea bleibe im Hinblick auf Militäreinsätze Nordkoreas in »Alarmbereitschaft«, sagte der Minister. Nordkorea sieht das Manöver als eine Provokation und hat in den vergangenen Tagen mehrfach Kurzstreckengeschosse abgefeuert. Nach einem der Waffentests sprach Pjöngjang von einer »Warnung« an Südkorea angesichts der geplanten Übung mit dem US-Militär. (AFP/jW)