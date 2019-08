Trump kündigt zusätzliche Zölle auf chinesische Importwaren an

Evan Vucci/AP/dpa US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Weißen Haus

Washington. US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importwaren im Volumen von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Die Abgaben würden vom 1. September an fällig, erklärte Trump am Donnerstag auf Twitter. Die Handelsgespräche mit der Volksrepublik würden aber fortgesetzt, fügte der Präsident hinzu. (Reuters/jW)