»Dem Frieden das Wort – Für eine Welt ohne Atomwaffen«. Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Heute, 5. August, 16 Uhr, in Erfurt: mit Ute Hinkeldein, Frauenzentrum, Pergamentergasse 36; 20 Uhr in Fürstenfeldbruck: mit Christian Götz (Bürgermeister), vor dem alten Rathaus, Hauptplatz vor der Sparkasse; 20 Uhr in Hannover: Hiroshima-Gedenkhain auf der Bult, Janusz-Korczak-Allee. Veranstalter: Aktionskreis für Frieden, Erfurt, Sozialforum Amper, Hiroshima-Bündnis Hannover

»Mahnwache für den Frieden«. Heute, 18 Uhr, Hofstatt am Susobrunnen, Überlingen. Veranstalter: Friedensforum Überlingen

»Nacht der Kerzen«. Performance für das Leben, im 74. Jahr nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima. Heute, 21 Uhr, Weltfriedensglocke, Volkspark Friedrichshain, Berlin. Veranstalter: Friedensglockengesellschaft Berlin e. V.

»150 Jahre Eisenacher Programm«. Der Eisenacher Kongress bezeichnete einen Wendepunkt in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Diskussionsveranstaltung, Dienstag, 6.8., 18.30 Uhr, Nachbarschaftszentrum, Goethestraße 10, Eisenach. Veranstalter: RLS (Thüringen)

»Emanzipiert und stark: Frauen in der DDR«. Lesung mit Dagmar Enkelmann (RLS) und Dirk Külow (Historiker), Mittwoch, 7.8., 11 Uhr, Kulturfabrik Leipzig, Windscheidstraße 51, Leipzig. Veranstalter: Frauenkultur Leipzig e. V.