Er will halt nicht

Gerhard Richter hat ein eigenes Museum in Köln definitiv ausgeschlossen. »Ich will kein eigenes Museum«, sagte der Künstler am Freitag der dpa in Köln. Seine Position sei endgültig und hänge nicht etwa davon ab, welches Konzept ihm die Stadt gegebenenfalls noch präsentiere. Er halte ganz allgemein nichts von einem eigenen Museum. Sehr sympathisch. (dpa/jW)