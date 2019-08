Amazon: »Alexa« im Homeoffice analysiert

Berlin. In der Debatte um die Auswertung von Nutzerdaten aus Sprachassistenten ist Amazons Dienst Alexa erneut in den Fokus geraten. Befristete Angestellte sollen einem Bericht zufolge Daten aus Amazons Sprachassistentin »Alexa« von zu Hause aus auswerten. »Einigen Mitarbeitern ist es gestattet, von anderen Orten aus zu arbeiten«, erklärte Amazon gegenüber Welt am Sonntag. In den vergangenen Wochen hatte es immer mehr Kritik daran gegeben, dass sich Menschen aufgezeichnete Fragmente von Unterhaltungen der Nutzer anhören und abtippen. Die jahrelange Praxis wurde den Nutzern weitestgehend verheimlicht. (dpa/jW)