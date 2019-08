VW weitet Absatz in USA deutlich aus

Herndon. Der Volkswagen-Konzern bleibt auf dem US-Automarkt dank starker SUV- und Jetta-Verkäufe im Aufwind. Im Juli stieg der Absatz im Jahresvergleich um 12,7 Prozent auf 31.188 Neuwagen, wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf hat VW in den USA ein Absatzplus von 6,1 Prozent erzielt. Damit scheint der deutsche Hersteller, dessen Verkaufszahlen im Zuge des Abgasskandals eingebrochen waren, auf dem wichtigen Auslandsmarkt wieder an Boden zu gewinnen. (dpa/jW)