SPD: Lange kandidiert erneut für Vorsitz

Flensburg. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange will erneut für den SPD-Vorsitz kandidieren. Die Politikerin tritt gemeinsam mit dem Oberbürgermeister von Bautzen, Alexander Ahrens, an. »Ich fühle mich bestärkt durch das Ergebnis meiner Kandidatur des vergangenen Jahres und trete deshalb erneut an«, sagte Lange am Freitag. Sie war bei der Vorsitzendenwahl im April 2018 Andrea Nahles zwar unterlegen, hatte mit 27,6 Prozent der Stimmen aber einen überraschenden Achtungserfolg erzielt. Lange und Ahrens kündigten an, der SPD »Glaubwürdigkeit« zurückbringen und ein »unverwechselbares Profil« verleihen zu wollen, mit dem sie wieder Wahlen gewinnen könne. (dpa/jW)