Hohe Waldbrandgefahr in Griechenland

Athen. Wegen der anhaltenden Hitze hat der griechische Zivilschutz die Warnstufe für Waldbrände in Teilen des Landes erhöht. Vor allem in Mittelgriechenland besteht demnach am Wochenende eine sehr hohe Gefahr. Der griechische Wetterdienst hat für Sonnabend eine Hitzewelle mit mehr als 40 Grad vorhergesagt. Die Feuerwehr verzeichnete in dieser Woche bislang täglich zwischen 20 und 30 Einsätze gegen Waldbrände; bei großer Hitze können es jedoch landesweit auch 100 und mehr pro Tag sein. Seit der Brandkatastrophe nahe Athen im Juli des vergangenen Jahres werden die Bürger nachdrücklicher gewarnt. Damals waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/jW)