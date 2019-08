Rassismus: Tönnies entschuldigt sich

Paderborn. Der Fleischfabrikant und Schalke-04-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat sich für eine rassistische Äußerung entschuldigt. Das meldete dpa am Freitag. Der Unternehmer hatte nach einem Bericht der Zeitung Neue Westfälische beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Statt dessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. »Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren«, sagte Tönnies. Für seine Aussage wolle er sich entschuldigen, erklärte Tönnies im Internetportal von Schalke 04. (dpa/jW)