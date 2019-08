Seehofer: Grenze zur Schweiz kontrollieren

Berlin. Nach der Tötung eines Kindes am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Kontrollen an der Schweizer Grenze einführen. Ein in der Schweiz lebender Eritreer soll den Jungen in Frankfurt am Main vor einen fahrenden Zug gestoßen haben. »Ich werde alles in die Wege leiten, um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen«, sagte Seehofer dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. Bis September wolle er ein entsprechendes Konzept vorlegen.

Schon am Dienstag hatte Seehofer eine Ausweitung der Kon­trollen an Bahnhöfen angekündigt. »Die angekündigten Maßnahmen der Bundespolizei stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen am Frankfurter Hauptbahnhof am 29. Juli 2019«, teilte das Ministerium am Freitag nachmittag mit. (dpa/jW)