USA: Rivalen kritisieren Biden

Detroit. Auch in der zweiten TV-Debatte der Präsidentschaftsbewerber der oppositionellen US-Demokraten ist der frühere Vizepräsident Joseph Biden stark attackiert worden. Seine parteiinternen Rivalen kritisierten den 76jährigen am Mittwoch abend (Ortszeit), dabei ging es unter anderem um seine Vorstellungen zur Einwanderungspolitik, zum Strafrecht und um seinen einstigen Umgang mit Befürwortern der Rassentrennung. Biden, der in den Umfragen zur Zeit vorn liegt, trat selbst deutlich kämpferischer als bei der ersten Debatte Ende Juni auf. (AFP/jW)