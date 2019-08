Friedensvertrag in Mosambik unterzeichnet

Maputo. In Mosambik ist der langjährige Verhandlungsprozess zwischen der Regierung und den ehemaligen Renamo-Rebellen mit einem Friedensvertrag zu Ende gegangen: 27 Jahre nach dem Ende des ersten Bürgerkriegs in Mosambik unterzeichneten die Regierung und die inzwischen größte Oppositionspartei des südostafrikanischen Landes laut Berichten des Staatsfernsehens am Donnerstag das historische Abkommen. Es sieht unter anderem die Wiedereingliederung der ehemaligen Rebellen in die Gesellschaft vor. (AFP/jW)