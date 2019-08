Syrien wirft Israel Raketenangriff vor

Damaskus. Syrien hat Israel einen Raketenangriff auf den Südwesten des Bürgerkriegslandes vorgeworfen. Bei der Bombardierung eines Ortes in der Provinz Kuneitra habe es lediglich Sachschaden gegeben, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Donnerstag unter Berufung auf einen Reporter. Die israelische Armee wollte den Bericht nicht kommentieren. Kuneitra liegt an der Grenze zu den von Israel annektierten syrischen Golanhöhen. Israels Armee bombardiert regelmäßig Ziele in Syrien. Dies richte sich nach Angaben Tel Avivs gegen Einrichtungen und Kräfte, die mit dem Iran verbunden seien. (dpa/jW)