Chancenlos in der BRD

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Wer zu den Nudeln auch noch den Ketchup einsparen muss, isst nicht nur arm

Arme Familien sind hierzulande hoffnungslos abgehängt. Gespart wird aus der Not heraus an allem, was über das Überlebensnotwendige hinausgeht. Eigentlich also nicht überraschend, dass arme Kinder in Deutschland, »was ihre soziale Teilhabe anbelangt, in der Regel chancenlos« sind. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung zu Einkommensungleichheit und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, die der Paritätische Wohlfahrtsverband am Donnerstag in Berlin vorstellte.

Die Forschungsstelle des Paritätischen Gesamtverbandes griff für die Studie auf Daten des Statistischen Bundesamtes zurück, die 2013 erhoben und im vergangenen Jahr im Rahmen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) veröffentlicht worden waren. »Die Befunde müssen armutspolitisch mehr als beunruhigen«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider. Betrug demnach das durchschnittliche Familieneinkommen der reichsten zehn Prozent 8.642 Euro im Monat, standen den Familien im untersten Einkommensdezil bzw. -zehntel gerade einmal 1.550 Euro zur Verfügung. Das Einkommen lag damit noch unter der offiziellen Armutsgrenze von 1.606 Euro.

Verglichen mit den Zahlen von 2003, hat auch das Wohlstandsgefälle zugenommen. Sind die Einkommen im obersten Zehntel um 0,8 und bei den Durchschnittseinkommen um 1,6 Prozent gestiegen, sind sie beim untersten Dezil um 3,2 Prozent gesunken. Dass die Schere zwischen reichen und armen Familien auch nach 2013 weiter auseinanderging, belegen aktuelle Studien.

Die eklatanten Einkommensunterschiede von Familien haben dem Paritätischen zufolge zwar mit der Lohnentwicklung zu tun. Sie seien aber ebenso das Resultat der Sozialpolitik der letzten 15 Jahre. Im untersuchten Einkommensdezil befinde sich eine große Zahl von Familien im Hartz-IV-Bezug. Mit diesem Sozialkahlschlag seien etwa die Möglichkeit der einmaligen Leistungen, das Erziehungsgeld und Freibeträge – erst auf das Kindergeld und dann auf das Elterngeld – gestrichen worden. Zugleich stieg der Entlastungseffekt für Spitzenverdiener durch den steuerlichen Kinderfreibetrag von rund 240 auf rund 320 Euro im Monat.

Es verwundert nicht, dass die Kluft bei den Einkommen sich auch in den Ausgaben widerspiegelt. Sieht man sich die Ressourcen an, die armen Familien für ihre Kinder zur Verfügung stehen, dann ist festzustellen: Um dem Nachwuchs das Notwendige zu finanzieren, war zum Zeitpunkt der Erhebung weniger Geld da als zehn Jahre zuvor. Folglich sind die Ausgaben für die Kinder um 5,5 Prozent zurückgegangen. Im Jahr 2013 konnten in den zehn Prozent der ärmsten Familien gerade einmal 364 Euro für die Kinder ausgegeben werden. Gutscheine, Rabatte oder Sachleistungen wie der Zehn-Euro-Gutschein des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets für den Sportverein, der Zuschuss zur Klassenfahrt oder Lebensmittel von der »Tafel« fließen in die Berechnungen der Verbrauchsstichprobe EVS bereits mit ein.

Ulrich Schneider betonte, dass die Eltern zuerst bei den Ausgaben für sich selbst sparten. Zweitens sei »notgedrungen« nicht bei Essen und Kleidung gespart worden, sondern vor allem bei den Ausgaben für die soziale Teilhabe, also etwa bei Kinobesuchen, Büchern, Vereinsbeiträgen oder Spielzeug. Hier gingen die Ausgaben um ganze 17 Prozent zurück. Sogar bei den Familien mit durchschnittlichen Einkommen wurde bei diesen Ausgaben gespart. Die Finanzmittel, die Familien im obersten Dezil für ihren Nachwuchs ausgeben konnten, sind dagegen um 18 Prozent gestiegen.

Schneider resümierte: »In einer Gesellschaft, in der so gut wie alles mit einem Preis versehen ist«, bleiben arme Kinder »massiv ausgegrenzt«. Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung nannte er »total bekloppt«. Und es sei auch nicht zu retten. Der Leistungsumfang für die Mitwirkung in Sportvereinen sei nach acht Jahren von zehn auf 15 Euro erhöht worden. Wenn das Einkommen aber nicht einmal reiche, um die laufenden Konsumausgaben zu decken, sei »schlicht kein Spielraum da«, um Zusatzkosten zu übernehmen.

Der Paritätische fordert statt dessen einen Rechtsanspruch auf Angebote etwa der Jugenderholung und -beratung und eine gesetzliche Gebührenfreiheit für arme Familien, wenn sie solche Angebote wahrnehmen möchten.