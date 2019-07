Piloten von British Airways dürfen streiken

London. Piloten der britischen Fluggesellschaft British Airways (BA) dürfen streiken. Das hat am Mittwoch ein Gericht in London nun endgültig entschieden. In einer Abstimmung hatten sich die Piloten der Airline mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Die IAG-Tochtergesellschaft BA wollte den Arbeitskampf gerichtlich verbieten lassen.

Seit Monaten stecken die Parteien in einem Streit um Gehälter und eine Gewinnbeteiligung. Die Pilotengewerkschaft Balpa teilte mit, bis Ende der Woche müsse British Airways den Flugzeugführern entgegenkommen. Streikaktionen müssen mindestens zwei Wochen zuvor angekündigt werden. (dpa/jW)