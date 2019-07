12,4 Millionen Arbeitslose in der Euro-Zone

Luxemburg. Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone liegt bei 7,5 Prozent. Im Juni waren in den 19 EU-Staaten mit dieser Währung somit 12,377 Millionen Menschen arbeitslos, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Dies sei die niedrigste Quote seit Juli 2008. Vom Mai zum Juni sei sie um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Allerdings wurde die Arbeitslosenquote für Mai nach oben revidiert, von zunächst 7,5 Prozent auf 7,6 Prozent. (dpa/jW)