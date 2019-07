Weiter heftige Waldbrände in Sibirien

Moskau. In Sibirien wüten weiter heftige Waldbrände. Nach Angaben der Forstverwaltung vom Mittwoch sind mittlerweile mehr als 2,8 Millionen Hektar Fläche abgebrannt. Aktuell gebe es 147 Brände auf einer Fläche von fast 107.000 Hektar. Am stärksten betroffen ist demnach die Region Irkutsk am Baikalsee. Einige Flugverbindungen seien wegen der Rauchentwicklung eingestellt worden. Russlands Umweltminister Dmitri Kobylkin wollte sich am Mittwoch ein Bild vor Ort machen. Den Behörden zufolge bekämpfen derzeit mehr als 2.700 Einsatzkräfte die Feuer. Auch Löschflugzeuge und Fallschirmjäger werden eingesetzt. (dpa/jW)