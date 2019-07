Erneut Journalist in Mexiko ermordet

Cuernavaca. In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden. Die Leiche von Rogelio Barragán, der das Internetportal Guerrero Al Instante geleitet hatte, wurde am Dienstag im Kofferraum eines verlassenen Autos gefunden, wie die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Morelos mitteilte. Er hatte demnach Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Die Organisation »Reporter ohne Grenzen« kündigte eigene Untersuchungen an, um »sicherzugehen«, ob Barragáns Ermordung mit seiner journalistischen Arbeit zu tun hatte. Es war bereits der siebente Mord an einem Journalisten in Mexiko seit Jahresbeginn. (AFP/jW)