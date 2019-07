El Salvadors Expräsident wird Nicaraguaner

Managua. Der frühere Präsident von El Salvador, Mauricio Funes, hat die Staatsbürgerschaft von Nicaragua angenommen und damit die Auslieferung an sein Heimatland blockiert. Das verkündete am Dienstag (Ortszeit) Nicaraguas offizielles Amtsblatt. Damit könne er laut Verfassung nicht ausgeliefert werden, betonte Funes auf Twitter. Dem 59jährigen Linkspolitiker wird in El Salvador Korruption vorgeworfen. Bereits seit 2016 befindet sich Funes in Nicaragua, wo ihm politisches Asyl gewährt worden war. Er hatte El Salvador von 2009 bis 2014 regiert. Funes bestreitet die Vorwürfe. (dpa/jW)