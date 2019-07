USA: Über 900 Kinder von Eltern getrennt

Los Angeles. An der US-Grenze zu Mexiko sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) binnen eines Jahres mehr als 900 Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt worden. Die NGO warf der US-Regierung am Dienstag (Ortszeit) vor, schon kleine Vergehen der Eltern oder eine angebliche Vernachlässigung zum Anlass zu nehmen, Kinder von ihren Familien zu trennen. Die Organisation fordert nun eine richterliche Klarstellung, in welchen Fällen Kinder von ihren Eltern getrennt werden dürfen. (AFP/jW)