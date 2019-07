Maori besetzen Gelände in Neuseeland

Auckland. Aus Protest gegen ein Bauprojekt haben in Neuseelands größter Stadt Auckland mehrere hundert Demonstranten ein Gelände besetzt, das früher einmal den Maori-Indigenen gehörte. Auf dem 32 Hektar großen Grundstück im Süden der Stadt stehen inzwischen etwa 100 Zelte. Mehrere tausend Menschen gingen seit Beginn der Proteste vergangene Woche gegen das Projekt auf die Straße. Das Grundstück war zu Kolonialzeiten einem Maori-Stamm weggenommen worden. Nun will der Immobilienkonzern Fletcher dort 480 Häuser bauen. In der Nähe befindet sich ein Gebiet, das von Maoris als heiliges Land erachtet wird. (dpa/jW)