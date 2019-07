Seoul: Nordkorea testet Raketen

Seoul. Wenige Tage nach einem Waffentest hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben zwei ballistische Raketen abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte am Mittwoch, die Raketen seien im Morgengrauen an der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, rund 250 Kilometer weit geflogen und dann ins Meer gestürzt. Erst am Donnerstag vergangener Woche hatte das Land bei einem Waffentest zwei Kurzstreckenraketen starten lassen. Pjöngjang sprach von einer »Warnung« an Südkorea angesichts von dessen für August geplanten gemeinsamen Militärmanöver mit den USA.(AFP/jW)