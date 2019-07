Daimler-Chef: Kritik an »Zentrum Automobil«

Stuttgart. Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hat rechte Umtriebe im Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim am Mittwoch in einer Erklärung kritisiert. Damit reagierte der Manager erstmals öffentlich auf ein Video der Gruppierung »Zentrum Automobil«. Darin wird die Entlassung von zwei Daimler-Beschäftigten als »völlig absurd« bezeichnet. Ihnen wurde bereits 2018 gekündigt, weil sie einem türkischstämmigen Kollegen und Funktionär der IG Metall über Monate hinweg über den Messengerdienst Whatsapp Hitler- und Hakenkreuzbilder sowie solche, auf denen Moslems verächtlich gemacht wurden, zugesandt hatten. (dpa/jW)