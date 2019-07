Israel genehmigt Häuserbau im Westjordanland

Jerusalem. Das israelische Sicherheitskabinett hat dem Bau von 700 Häusern für Palästinenser sowie von 6.000 für israelische Siedler in der »Zone C« im besetzten Westjordanland zugestimmt. Die Kabinettsmitglieder hätten sich einstimmig dafür ausgesprochen, erklärte ein israelischer Regierungsvertreter am Mittwoch. Die »Zone C« umfasst etwa 60 Prozent des palästinensischen Gebiets. Ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas sagte zu der Entscheidung: »Es ist das Recht des palästinensischen Volkes, an jedem Ort auf seinem seit 1967 besetzten Land zu bauen, und wir brauchen dafür keine Erlaubnis von irgend jemandem.« (dpa/AFP/jW)