45 Menschen in Hongkong angeklagt

Hongkong. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat am Mittwoch ein Prozess wegen »Aufruhrs« gegen 45 Personen begonnen. Nach Angaben von Xinhua werden den Angeklagten verschiedene Delikte vorgeworfen, so die Beteiligung an Angriffen auf Polizeikräfte oder das Tragen von Waffen. Während 44 Personen vor Gericht erschienen seien, werde nach einem weiteren Verdächtigen gefahndet. Die Angeklagten waren nach einer nicht genehmigten Demonstration am vergangenen Sonntag festgenommen, später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. (dpa/Xinhua/jW)