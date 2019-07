115 Migranten weiter auf Schiff in Italien

Rom. Nach ihrer Rettung im Mittelmeer harren 115 Migranten weiter auf einem Schiff der italienischen Küstenwache aus. Die »Gregoretti« liegt im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta. Die italienische Regierung will die Migranten erst an Land lassen, wenn sich andere europäische Staaten bereit erklären, sie aufzunehmen. Die Hilfsorganisation »Save the Children« begrüßte am Dienstag, dass 16 Minderjährige von Bord gehen konnten. (dpa/jW)