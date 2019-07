Lieferengpässe nach »Kronenbrot«-Pleite

Mülheim/Ruhr. Die Pleite der Bäckereigruppe »Kronenbrot-GmbH« hat in der vergangenen Woche zu sichtbaren Lücken in den Backwarenregalen vieler Aldi-Süd-Filialen geführt. In insgesamt rund 600 der Geschäfte sei es zu Engpässen gekommen, berichtete der Discounter am Dienstag. Inzwischen sei man auf andere Lieferanten ausgewichen. »Kronenbrot« hatte in der vergangenen Woche angekündigt, den Betrieb einzustellen. Knapp 1.000 Beschäftigte in Würselen, Köln und Witten verlieren ihren Arbeitsplatz. (dpa/jW)