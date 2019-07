Indonesiens Militär jetzt mit »Antiterroreinheit«

Jakarta. In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, hat das Militär am Dienstag eine eigene »Antiterroreinheit« eingerichtet. Das Spezialeinsatzkommando mit dem Namen »Koopssus« besteht aus 500 besonders ausgebildeten Soldaten von Heer, Marine und Luftwaffe. Die Einheit soll zur Bekämpfung sowohl von nationalem als auch internationalem Terrorismus eingesetzt werden. Leiter Hadi Tjahjanto kündigte an, das Kommando werde bei »Bedrohungen von innen oder außen schnell und effizient zum Einsatz kommen«. (dpa/jW)