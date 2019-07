USA: Hackerin stiehlt Millionen Kundendaten

Washington. Eine Hackerin hat Informationen über gut 100 Millionen Kunden der US-Bank Capital One gestohlen. Die inzwischen von der Bundespolizei FBI festgenommene Frau verschaffte sich Zugang zu den Daten von Kreditkartenanträgen und existierenden Kreditkarten, wie die Bank am Montag abend (Ortszeit) mitteilte. Demnach waren in den USA rund 100 Millionen Menschen betroffen, zudem sechs Millionen Kunden in Kanada. Es seien aber keine Kreditkartennummern oder persönliche Log-in-Daten ausgespäht worden, hieß es weiter. Laut US-Medienberichten dürfte es sich um einen der größten Datendiebstahlsangriffe auf Banken in der US-Geschichte handeln. Die Informationen aus den Jahren 2005 bis 2019 umfassten unter anderem die Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtsdaten von Kreditkartenkunden und Antragstellern. (dpa/jW)