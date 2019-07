Verdi kündigt Tarifvertrag nicht

Bielefeld. Für die 1.100 Beschäftigten eines Klinikverbunds in Bad Lippspringe (Kreis Paderborn) habe es zum 1. Mai keine Gehaltserhöhung gegeben, weil die Gewerkschaft Verdi den Haustarifvertrag des Medizinischen Gesundheitszentrums (MZG) zum 30. April nicht gekündigt hatte. Das berichtete das in Bielefeld erscheinende Westfalen-Blatt am Donnerstag. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Walburga Erichsmeier zufolge sei das langfristige Ziel, den Haustarifvertrag an die Regelungen im öffentlichen Dienst anzugleichen, was die Geschäftsführung bislang aber nicht in Aussicht stelle. Nach Informationen der Zeitung könnte aber auch der geringe Organisationsgrad der Lohnabhängigen eine Rolle spielen. Nur etwa 20 Prozent der Belegschaft sollen einer Gewerkschaft angehören. Um durchsetzungsfähig zu sein, brauche es nach Angaben von Erichsmeier eine Quote von 50 Prozent. (dpa/jW)