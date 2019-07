Deutlicher Rückgang des Gewinns bei Ryanair

Dublin. Der »Brexit« und ein harter Preiskampf in Deutschland sind laut der Billigfluglinie Ryanair die wichtigsten Ursachen für den Gewinneinbruch im zweiten Quartal. Wie der Konzern am Montag in Dublin mitteilte, betrug der Gewinn in den Monaten April bis Juni 243 Millionen Euro – und damit 21 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zwar legten die Zahl der Passagiere und der Umsatz um jeweils elf Prozent zu, doch aufgrund der niedrigeren Ticketpreise brachten diese Zuwächse nicht viel ein. Abgefedert worden sei der Rückgang durch Einnahmen aus Zusatzleistungen wie Wunschsitzplätzen. (dpa/jW)