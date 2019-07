Monopolbildung bei Fastfood-Lieferanten

London. Die niederländische »Takeaway.com«, die in Deutschland vor allem für die Marke »Lieferando« bekannt ist, will mit dem britischen Konkurrenten »Just Eat« fusionieren. Man sei sich über den Zusammenschluss einig, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Just-Eat-Aktionäre sollen 0,09744 Takeaway-Papiere für ihre Aktien erhalten. Ihr Anteil an dem fusionierten Unternehmen läge dann bei rund 52,2 Prozent. Zusammen brachten es die beiden beiden Fastfood-Lieferanten im vergangenen Jahr auf 360 Millionen Bestellungen im Wert von insgesamt 7,3 Milliarden Euro. (Reuters/jW)