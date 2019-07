24 Tote nach Anschlag in Kabul

Kabul. Die Zahl der Todesopfer ist nach dem Angriff vom Sonntag auf das Büro des afghanischen Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh in der Hauptstadt Kabul drastisch angestiegen. Mindestens 24 Menschen seien getötet und weitere 50 verletzt worden, teilte das Innenministerium am Montag mit. Ein Selbstmordattentäter hatte vorgestern, am ersten Tag des Präsidentschaftswahlkampfes in Afghanistan, zunächst eine Autobombe in der Nähe des Büros von Saleh gezündet. Anschließend waren drei Angreifer in das fünfstöckige Gebäude eingedrungen. Bis jW-Redaktionsschluss hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. (dpa/jW)