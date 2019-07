USA: Tote nach Schüssen auf Volksfest

Gilroy. Ein bewaffneter Mann hat auf einem Volksfest südlich der US-Metropole San Francisco ein Blutbad angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, feuerte er am Sonntag abend (Ortszeit) in der Stadt Gilroy wahllos in die Menge und tötete drei Besucher eines Festivals, ehe er selbst von Beamten erschossen wurde. Mindestens 15 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Nach Hinweisen von Augenzeugen fahndete die Polizei am Montag nach einem möglichen zweiten Tatverdächtigen. (dpa/jW)