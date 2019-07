US-Geheimdienstkoordinator Coats tritt ab

Washington. In der Regierung von US-Präsident Donald Trump gibt es den nächsten gewichtigen Personalwechsel: Geheimdienstkoordinator Daniel Coats wird seinen Posten am 15. August verlassen, wie Trump am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter bekanntgab. Coats selbst erklärte in einem Schreiben, das dessen Büro am Sonntag abend veröffentlichte, es sei für ihn an der Zeit, zum nächsten Kapitel in seinem Leben überzugehen. Neuer Koordinator soll nach dem Willen Trumps der republikanische Abgeordnete John Ratcliffe werden. (dpa/jW)