Proteste nach Mord in Rumänien

Bukarest. In Rumänien hat die Ermordung einer 15jährigen für Kritik an Polizei und Regierung gesorgt. Mehrere tausend Menschen gingen am Samstag in der Hauptstadt Bukarest auf die Straße und warfen den Ermittlern »Inkompetenz« vor. Zudem forderten die Demonstranten den Rücktritt der Regierung. Die 15jährige Alexandra war am Mittwoch verschwunden, als sie per Anhalter unterwegs gewesen war. Am Donnerstag konnte sie dreimal den Notruf wählen und der Polizei Hinweise zu dem Ort geben, an den ein Autofahrer sie mitgenommen hatte. Erst mehr als zwölf Stunden nach ihren Notrufen stieß die Polizei nach der Durchsuchung mehrerer Häuser auf das Gebäude, in dem das Mädchen festgehalten wurde. (AFP/jW)