Gewalttätige Proteste in Hongkong

Hongkong. Bei einer nicht genehmigten Demonstration am Sonntag in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ist es zu Gewalt gekommen, nachdem Protestierende an mehreren Stellen in der Stadt Barrikaden errichtet hatten. Erst kurz zuvor hatte die Regierung die Teilnehmer einer Demonstration vom Samstag kritisiert. Gegenüber Xinhua sagte ein Sprecher der Regierung am Sonntag, einige »Radikale« hätten im Nachhinein des Aufzuges Polizisten angegriffen. »Die Regierung verurteilt die Demonstranten, die den öffentlichen Frieden gestört und vorsätzlich das Gesetz gebrochen haben, aufs schärfste.« Bei den Ausschreitungen waren elf Personen festgenommen worden. (dpa/jW)