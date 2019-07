Bremen: Linke-Mitglieder für Regierungsbeteiligung

Sebastian Gollnow/dpa Bereitwillig haben sich die Bremer Linke-Mitglieder bei SPD und Grünen untergehakt

Bremen. Die Mitglieder des Bremer Landesverbandes von Die Linke haben de facto den Weg für eine »rot-grün-rote« Regierung frei gemacht. Sie stimmten am Montag per Urabstimmung mehrheitlich für den ausgehandelten Koalitionsvertrag, wie die Partei nach der Auszählung der Stimmen bekanntgab. Allerdings war die Beteiligung am Mitgliederentscheid eher mäßig. Wird der Senat, also die Landesregierung, am 15. August in der Bürgerschaft wie erwartet gewählt, wäre es die erste Regierungskoalition dieser Art in einem westdeutschen Bundesland.

An der seit dem 6. Juli laufenden Abstimmung nahmen 347 der insgesamt rund 620 Mitglieder des Linke-Landesverbandes teil. Bei 40 Mitgliedern konnten die Unterlagen wegen veralteter Adressen nicht zugestellt werden, sodass als Grundlage für die Beteiligung die Zahl von 580 Mitgliedern galt. Danach nahmen rund 60 Prozent an der Abstimmung teil. Notwendig war mindestens die Hälfte der Mitglieder. (dpa/jW)