VW fährt trotz Autokrise Gewinne ein

Wolfsburg. Volkswagen hat trotz Dieselgate und Krisenstimmung in der Autobranche satte Gewinne eingefahren. Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro. Der Konzern habe sich »in einem sich insgesamt abschwächenden Gesamtmarkt sehr gut geschlagen«, sagte Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag bei der Zahlenvorlage. Sowohl Porsche als auch die Kernmarke VW haben demnach ihre Ergebnisse gesteigert. Auch der »SUV-Boom« spielt dem Autobauer in die Karten.(dpa/jW)