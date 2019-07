Hannover: AfD schickt Exgeneral ins Rennen

Hannover. Die AfD will bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover mit einem ehemaligen Bundeswehr-General ins Rennen gehen. Joachim Wundrak (64), der bis September vergangenen Jahres hochrangiger Offizier bei der Luftwaffe war, müsse am 6. August noch von den Mitgliedern offiziell bestätigt werden, teilte die AfD nach der Ankündigung der Kandidatur vom Mittwoch abend mit. (dpa/jW)