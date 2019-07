Spanien: Sánchez verliert erneut Abstimmung

Madrid. In Spanien ist Ministerpräsident Pedro Sánchez erneut mit der Regierungsbildung gescheitert. Das Parlament in Madrid erteilte am Donnerstag – wie zwei Tage zuvor – den Absichten des PSOE-Vorsitzenden eine klare Absage. Sánchez hatte es zuvor versäumt, ein Koalitionsabkommen mit dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) zu schließen. Die UP-Abgeordneten enthielten sich am Donnerstag der Stimme, während PP, Ciudadanos, Vox und andere mit Nein stimmten. Aller Voraussicht nach kommt es nun im November zu Neuwahlen. Bis dahin würde die PSOE geschäftsführend und mit einer parlamentarischen Minderheit weiterregieren. (dpa/jW)