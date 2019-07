Stimmung gedämpft

Gwangju. Medaillenhoffnung Florian Wellbrock hat mit seinem überraschend klaren Vorlauf-Aus über 800 Meter Freistil bei den Schwimmweltmeisterschaften eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Der Freiwasser-Weltmeister belegte in den Vorläufen nur den 17. Platz. Er blieb am Dienstag in Südkorea in 7:53,75 Minuten mehr als zehn Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit. Wellbrock hat bei der WM noch eine Chance über 1.500 Meter Freistil. (dpa/jW)