Apple schickt Autos mit Kamera auf die Straße

München. Neun Jahre nach der Kontroverse um »Google Street View« will nun auch Apple am kommenden Montag seine Autos mit Kameras auf die Straßen der Städte Deutschlands schicken. Gut 80 Fahrzeuge sollen bis Mitte September Aufnahmen für den Kartendienst des I-Phone-Konzerns machen. Die Daten sollen in erster Linie das Kartenmaterial verbessern, wie Apple am Dienstag erläuterte. Die Bilder könnten in Zukunft aber auch im neuen Panoramadienst »Look Around« zum Einsatz kommen – Apples Konkurrenzangebot zu »Google Street View«. (dpa/jW)